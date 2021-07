Stiri pe aceeasi tema

- Suntem mandri sa anunțam ca portofoliul Hama Romania a adaugat inca 4 noi branduri in rețeaua de distribuție: Xtorm, Gecko Covers, Njord by Elements și Linq by Elements. Fiecare brand este lider in domeniu, stabilind noul standard in ceea ce privește specificațiile, inovația și designul. Toate acestea…

- In ultimii ani, am vazut ca producatorii de accesorii acorda mai multa atenție seriei iPad Pro de la Apple, ceea ce nu este surprinzator, deoarece este iPad-ul emblematic al Apple. Cu toate acestea, pentru cei care nu dețin un iPad Pro, dar doresc totuși accesorii pentru iPad-ul lor, atunci s-ar putea…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Piața filipineza a muncii continua sa se extinda in Europa dupa ce un oficial guvernamental din Filipine, Silvestre Bello III, și insarcinatul cu afaceri al ambasadei romane au semnat un memorandum de ințelegere pentru angajarea mai multor muncitori filipinezi in Romania,…

- O mulțime de servicii de mesagerie utilizeaza criptarea end-to-end pentru a contribui la creșterea securitații și a confidențialitații mesajelor trimise și primite. IMessage de la Apple il accepta deja, iar acum se pare ca Android Messages il va primi și se va aștepta ca funcția sa inceapa saptamana…

- In ciuda faptului ca in ultimii ani tot mai multe dintre activitațile și practicile de a cumpara din magazine online folosind aplicațiile online sau pe telefonul mobil au devenit o moda, trebuie spus ca portofelul clasic ramane in continuare un accesoriu folosit frecvent. Mai ales daca vorbim despre…

- Samsung este brand-ul de telefoane preferat de romani, potrivit unui sondaj Telekom Romania. De asemenea, peste 40% dintre romani utilizeaza telefonul mobil pentru o perioada de cel puțin doi ani, conform aceluiași sondaj. In Romania exista peste 26 milioane de conexiuni mobile, 135.6% raportat la populația…

- bull; Miercuri, 28 aprilie 2021, ora 14.00, invitatul ZIUA LIVE este doctorul Dragos Brezeanu, medic specialist Obstetrica Ginecologie in cadrul Retelei Private de Sanatate Regina Maria.bull; Pe parcursul emisiunii, doctorul ne va vorbi despre preventia cancerului de col uterin.bull; In Romania, cancerul…

- Mastercard, companie de tehnologie in industria globala de plați, anunța lansarea campaniei „Piața la drum”, un proiect care militeaza pentru egalitatea de șanse și independența financiara și marcheaza o premiera in Romania: fiscalizarea activitații micilor producatori din zonele rurale și accesibilizarea…