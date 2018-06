(P) Grupul Elvetian Ameropa AG intra intr-o alianta strategica cu Promat Comimpex si Agroind Cauaceu pentru a sustine dezvoltarea fermierilor din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Elvetian Ameropa, cel mai mare producator de ingrasaminte chimice din Romania si una dintre cele mai importante compani de trading de cereale din lume, intra intr-o alianta strategica cu Promat Comimpex SRL (cu sediul in Tasnad) si Agroind Cauaceu S.A., doua bine stabilite companii de agricultura…

- Promat Comimpex si Agroind Cauaceu distribuie ingrasaminte chimice, produse pentru protejarea plantelor, combustibil diesel pentru agricultura, seminte si colecteaza cereale si boabe oleaginoase in nord vestul si sud vestul Romaniei. Ambele companii au dezvoltat o puternica colaborare cu fermierii locali…

- Grupul elvetian Ameropa, unul dintre cei mai mari trader de cerale si producatori de ingrasaminte chimice din Romania, asteapta avizul Consiliului Concurentei pentru achizitia a 40% din actionariatul companiilor din agricultura Promat Comimpex si Agroind Cauaceu. Reprezentantii Ameropa nu au precizat…

- Universitatea Babes-Bolyai a incheiat, in premiera pentru Romania, un parteneriat in domeniul creatiei de film, cu programul Aristoteles, creat in urma cu 13 ani de actorul Dan Nutu, care anul acesta va primi, in cadrul TIFF.17, Premiul de excelenta pentru merite artistice deosebite, informeaza Ziua…

- Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghita, a declarat vineri intr-o conferinta de presa la Cernavoda ca momentan compania se afla in stadiul de negociere a contractului pentru dezvoltarea Unitatilor 3 si 4 ale Centralei Nucleare de la Cernavoda cu partenerii chinezi. „Cu privire…

- Trupa The Humans, care va reprezenta Romania la Eurovision 2018, va sustine un recital in Israel, pe 10 aprilie, potrivit unui comunicat al TVR transmis, vineri, AGERPRES. Reprezentantii Romaniei la Eurovision Song Contest 2018 vor pleca spre Tel Aviv pentru a promova piesa "Goodbye",…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a afirmat, miercuri, la Alba Iulia, la o conferinta, ca printre prioritatile mandatului sau se afla dezvoltarea caii ferate din Romania si a tot ceea ce este conex acesteia, cu o reducere progresiva a restrictiilor de viteza. "Ma preocupa foarte mult faptul ca…

- Intreruperea activitatii unei companii si transferul afacerii pe numele altei firme a devenit un sport national in Romania, in conditiile in care in perioada 2005-2016 aproximativ 200.000 de companii au intrat in insolventa si peste un milion de companii si-au intrerupt activitatea, legislatia din domeniu…