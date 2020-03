(P) Ghid de stil: cum să porți mai multe bijuterii în același timp, fără a crea un look încărcat? Ori de cate ori vrei sa-ți reinventezi stilul sau sa-ți schimbi look-ul, accesoriile sunt cele care te pot scoate din impas! Indiferent daca porți bijuterii din aur, argint sau diverse metale, orice ținuta va arata mai bine atunci cand o accesorizezi corespunzator. Cu toate acestea, multe femei se tem sa poarte un numar mare de bijuterii, pentru a nu crea un look prea incarcat. Cata vreme ții cont de echilibru, ținuta ta va ramane in continuare una simpla și cu mult bun-gust. Iata, așadar, cum poți face acest lucru! Care sunt bijuteriile pe care le poți purta? Este recomandat ca bijuteriile alese… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

