(P) Găsirea furnizorului de energie electrică potrivit – aspectele ce vizează o alegere inteligentă Incepand de anul acesta, capitolul energie electrica a fost supus unor schimbari majore. Daca pana la finele anului 2017 statul era cel care stabilea prețurile, acum consumatorii casnici nu mai au facturi la electricitate pentru ca furnizorii sunt cei care vor stabili costurile și modalitațile de plata. Nu e de mirare ca la ora actuala exista pe piața atat de multe oferte in acest sens, care mai de care mai atractive și mai promițatoare. Mare atenție in cazul acestora insa! Aflam de la specialiștii Eva Energy ca cele mai multe capcane sunt lansate in aceasta perioada și ca lucrurile nu sunt atat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

