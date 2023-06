Stiri pe aceeasi tema

- Gala Premiilor UNITER – in acest an un amplu proiect pentru Capitala Europeana a Culturii – va fi lansata in 29 mai la București, iar spectacolul galei va avea loc in sala mare a teatrului timișorean in 12 iunie, de la ora 20:00, și va fi transmis in direct pe www.uniter.ro, www.tvt.ro, TVR Cultural…

- MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate au premiat zece profesori și antrenori deosebiți la cea de-a 13-a Gala a Premiilor Mentor; Invitatul de onoare al Galei a fost Ioan Holender, cel mai longeviv director al Operei de Stat din Viena, originar din Timișoara;

