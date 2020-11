(P) Fiolele cu Acidul hialuronic 4D de la COSMETIC PLANT – o nouă dimensiune a hidratării tenului Frumusețea și naturalețea tenului au fost mereu atributele feminitații și atuuri de care femeile nu s-au dezis niciodata. Dar, odata cu inaintarea in varsta, este natural ca tenul sa-și piarda din elasticitate, volum și hidratare, iar unul dintre principalele motive este reducerea nivelului de acidul hialuronic din piele. Acidul hialuronic este o substanța hidratanta naturala ce se regasește in așa-numitele compartimente dermice, alaturi de colagen, elastina și grasime. Pe masura ce anii trec, nivelul de acid hialuronic din piele scade, ceea ce duce la alterarea structurii pielii, deshidratare… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

