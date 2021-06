(P) Endodonția și etapele pe care le implică tratamentul de canal Aceasta procedura consta in devitalizarea dinților, adica, are loc scoaterea nervilor. Devitalizarea unui dinte reprezinta unica manevra care se realizeaza fara a se ști cu exactitate pașii care trebuie parcurși, de aceea mai este cunoscuta și drept manevra „oarba”. Aceasta face parte din cadrul terapiei stomatologice și implica atenția sporita din partea medicului care efectueaza procedura. Exista mai multe etape pe care medicii stomtologi trebuie sa le parcurga atunci cand este vorba despre aceasta operație: curațarea și pregatirea canalelor radiculare, prepararea și conformarea mecanica a… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

