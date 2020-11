Stiri pe aceeasi tema

- Piața de șeminee se afla intr-o continua expansiune. De la unicul model clasic de șemineu cu lemne, pana la diversitatea de modele de focare disponibila astazi in piața, oferta a crescut in ton cu cererea. Tot mai mulți proprietari de locuințe iși doresc un astfel de sistem de incalzire, care nu numai…

- ”Spatiile industriale si logistice moderne ale Romaniei au ajuns la 4,72 milioane de metri patrati la sfarsitul primei jumatati a 'anului pandemic', in crestere cu 5% fata de aceeasi perioada din 2019. Acestea reprezinta peste 9% din stocul celor mai mari 17 piete din Europa Centrala si de Est (ECE)…

- Spațiile industriale și logistice moderne ale Romaniei au ajuns la 4,72 milioane de metri patrați la sfarșitul primei jumatați a „anului pandemic”, in creștere cu 5% fața de aceeași perioada din 2019. Acestea reprezinta peste 9% din stocul celor mai mari 17 piețe din Europa Centrala și de Est (ECE)…

- Actuala generație Hyundai i20 a fost prezentata oficial in luna februarie a anului curent. Producatorul asiatic a pregatit atat noutați estetice, cat și o serie de imbunatațiri la interior pentru hatchback-ul de clasa mica. Acum, Hyundai introduce versiunea de echipare N Line in gama i20. La fel ca…

- Cu toate ca actuala Putere se lauda cu sume colosale atrase de la Uniunea Europeana, deputatul Dumitru Lovin ramane sceptic si considera ca, in aceste conditii, noile imprumuturi facute de Guvern nu-si mai aveau rostul, mai ales la dobanzile foarte mari la care au fost contractate. Pentru a avea o imagine…

- HeidelbergCement Romania continua traditia Scolii de Ucenicie inceputa in 2014. In cadrul celei de-a treia editii, finalizata in luna august, 16 ucenici au beneficiat de un program complex de pregatire profesionala pentru a obtine calificarea in meseria de Operator flux.

- La capatul unei campanii de promovare in care a anunțat o serie de imbunatațiri majore, Hyundai a publicat primele imagini pentru noua generație Tucson. SUV-ul compact marcheaza o indepartare a marcii de la elementele tradiționale, in special prin prisma unor noutați majore de design. Noul Tucson a…

- "In luna iulie 2020, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,5% fata de luna iunie 2020. In luna iulie 2020, comparativ cu luna iulie 2019, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,8%", arata datele INS.…