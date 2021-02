(P) După ce criterii sa îți alegi un rucsac Pentru a nu o da in bara cu alegerea unui rucsac dam a, este necesar sa pastrezi in minte, pe langa estetica, și factori ca funcționalitate și comoditate. Sa porți un rucsac dama ieftin sau scump este un lucru benefic ce te va ajuta cu spatele daca știi sa il alegi și sa il porți corect, mai ales de a-ți echilibra poziția. Pentru alegerea unor rucsacuri dam a trebuie sa te uiți dupa dimensiune și buzunare, materialul din care este confecționat, inchizatoarele (fermoar, tip sac avand inchizatoare cu un șnur, catarame și multe alte feluri, in funcție și de modelul pe care il vrei) și bineințeles… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

