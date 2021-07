(P) Donează sânge și mergi în acest an la cel mai așteptat festival de muzică din Europa, Untold! Cea mai longeviva campanie de donare de sange din Romania, BLOOD NETWORK, inițiata de organizatorii festivalului UNTOLD, continua. Organizatorii lanseaza cea de-a șaptea ediție a campaniei de donare de sange care a mobilizat zeci de mii de oameni din Romania. In acest an campania se desfașoara in perioada 17 iulie – 05 septembrie 2021 in toate centrele de transfuzii din țara. Totodata, caravana mobila va fi prezenta in 11 orașe mari din Romania. DONEAZA LA CARAVANA MOBILA DIN 11 ORAȘE ALE ȚARII ȘI PRIMEȘTI BILET GRATUIT PENTRU PRIMA ZI DE UNTOLD 2021! Ca și in anii precedenți, fanii festivalului… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii UNTOLD lanseaza si pentru editia din 2021 o campanie de donare de sange, in cadrul careia doritorii pot obtine bilete gratuite la festival in schimbul actiunii de donare. „Cea mai longeviva campanie de donare de sange din Romania, Blood Netwok, initiata de organizatorii festivalului UNTOLD,…

- Cetațenii cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați duminica, 11 iulie, la urne in cadrul alegerilor parlamentare anticipate. Scrutinul are loc dupa ce in luna mai Curtea Constituționala din țara vecina a recunoscut dizolvarea Parlamentului la inițiativa președintei Maia Sandu . Pentru cetațenii…

- Dupa Kaufland și Lidl, și Mega Image majoreaza, incepand cu 1 iunie, salariile angajaților din magazine cu 5% si creste valoarea nominala a tichetului de masa la 20 de lei. In urma creșterii valorii nominale a tichetului de masa oferit de companie, de la 15 lei la 20 de lei, angajatii din magazinele…

- ”Grupul Farmexim / Help Net, parte a Phoenix Group, a contribuit pozitiv la rezultatele bune ale concernului german, inregistrand in 2020 o cifra de afaceri de 734,2 milioane euro, ceea ce inseamna o crestere de 12% fata de anul precedent. Pentru grupul Farmexim / Help Net, anul 2020 a fost unul de…

- Incepand de sambata, toți romanii cu varsta de peste 16 ani, dar și cetațenii straini cu drept de ședere in Romania se pot vaccina fara programare, direct in centrele de vaccinare, inclusiv cele deschise in spitalele militare din tara. Persoanele in varsta și cele care aveau deja programare in platforma…

- In toate spitalele militare din Romania va fi posibila vaccinarea anti-COVID fara programare, incepand de sambata. Potrivit Ministerului Apararii Naționale, persoanele cu varsta de peste 60 de ani care vor sa se vaccineze și au documente de identitate valabile se vor putea prezenta, incepand de sambata,…

- “Bolt, cea mai mare platforma europeana de mobilitate, lanseaza serviciile de transport la cerere in Oradea, la numai o luna dupa ce a anuntat inaugurarea celui de-al zecelea oras din Romania. Astfel, compania estoniana isi consolideaza pozitia de lider in domeniul serviciilor de ride-hailing, fiind…

- ”Leroy Merlin, retailer specializat in constructii, decoratiuni si gradinarit, anunta deschiderea magazinului din municipiul Targoviste, programata pentru 14 mai. Magazinul este cea de-a 19-a unitate a retelei din Romania a retailerului francez”, a anuntat compania. Potrivit reprezentantilor companiei,…