Stiri pe aceeasi tema

- Vara continua și Sezonul iubirii la fel! Pentru o atmosfera relaxanta, DIVA difuzeaza filmele romantice de vara, premiere in Romania, duminica de la 16:00!In filmul “Dragoste la Daisy Hills”(Love at Daisy Hills, 2020),programat pe 16 august, o intalnim pe Jo (Cindy Busby),care afla ca magazinul familiei…

- Doi tineri din Sibiu au pus pe picioare, in premiera in Romania, o afacere inedita in agricultura: peleti de ingrasamant eco din lana de oaie, Naked Sheep fiind astfel primul producator de ingrasamant eco din lana de oaie din Romania. Fertilizatorul se vinde in pachete de 450g, 1 kg, 5 kg,…

- Andrei Gerea a transmis un comunicat de presa in care atrage atenția asupra comportamentul premierului Ludovic Orban. Gestul lui Ludovic Orban prin care a cerut cetațenilor sa nu țina cont de deciziile Curții Constituționale este unul in premiera pentru un politician care ocupa funcția de prim-ministru…

- In aplicarea mandatului sau constituțional, Instituția Avocatul Poporului, prin Domeniul privind prevenirea torturii si a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante in locurile de detentie, indeplinește inca din anul 2014, atribuții specifice de Mecanism National de Prevenire, in…

- Auzim des de tot felul de masuratori a tot felul de ONG-uri interesate cu privire la poluarea din marile orașe. De cele mai multe ori datele oferite de diferite aparate sau procedee mai mult sau mai puțin omologate sunt contestate de alți specialiști. Pentru a da o siguranța cetațenilor cu privire…

- Micile mari victorii continua. AQUA Carpatica Kids le sustine. De 1 iunie, va fi bine. Ziua Copilului este in fiecare an o zi speciala atat pentru copii, cat si pentru cei mari care nu au uitat niciodata bucuria copilariei. Insa, anul acesta, va propunem sa sarbatorim 1 Iunie altfel.

- Sebeșanul Marius Farcașiu conduce de 11 ani o afacere cu struți. A inceput mai mult dintr-o curiozitate, cu o familie de struți și un incubator, iar in prezent dispune și de un abator propriu. Crescatorul cumpara pasari din toata Romania, dar și din Bulgaria și Ungaria, cererea fiind foarte mare. Afacerea…

- Primul campionat al echipelor din Romania care s-a incheiat odata cu situația speciala cauzata de pandemia de coronavirus a fost cel de volei. Deși nu exista contact fizic, este oarecum un fileu desparțitor și formațiile sunt aclatuita din puțini jucatori, lucrurile s-au simplificat la nivelul primului…