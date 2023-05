Stiri pe aceeasi tema

- ENGIE Romania lanseaza noua aplicație de mobilitate electrica e-XPLORE EV și vine sprijinul celor care ȋsi doresc sa contribuie la decarbonizarea transportului și, implicit, la un viitor sustenabil. Aplicația ofera multiple beneficii persoanelor care doresc sa se bucure de confort și flexibilitate in…

- Romania este a doua cea mai afectata țara de incendiile de vegetație din UE, dupa Spania. In acest context, Oficiul European de Brevete lanseaza o noua platforma pentru a face inovațiile din domeniu mai accesibile și pentru a ajuta autoritațile și guverne

- In contextul expansiunii rapide a serviciilor digitale și al importanței crescande a securitații online, NTT DATA Romania sprijina Primaria Cluj-Napoca in eforturile sale de a aduce beneficiile transformarii digitale tuturor cetațenilor din Cluj-Napoca.

- TikTok ar putea fi interzis in Romania: Cui ii va fi blocat accesul la aplicație TikTok ar putea fi interzis in Romania: Cui ii va fi blocat accesul la aplicație Accesul la aplicația TikTok ar putea fi interzisa și in Romania, pentru o anumita categorie de cetațeni. Politicienii noștri ar putea ramane…

- Incepand cu data de 10 aprilie 2023, INSPECȚIA MUNCII pune la dispoziția angajatorilor noua versiune REGES/REVISAL. Astfel, transmiterea registrului va putea fi efectuata numai pentru fișiere de tip. rvs generate sau validate prin versiunile 6.0.8/6.0.9 ale aplicației Revisal. ???????? ????????????????????…

- ”Astfel, incepand cu data de 29 martie 2023, calatorii pot vedea in aplicatia Google Maps atat timpul ramas pana la sosirea vehiculelor in statie, cat si diferenta fata de timpul programat. Aplicatia prezinta statiile, pozitia exacta a tuturor vehiculelor si ofera cele mai bune rute pe care le pot alege…

- Tot mai mulți tineri parinți cauta in mediul online sfaturi despre ingrijirea copiilor, dar nu gasesc mereu articole de specialitate scrise de profesioniști. Din aceasta cauza risca sa le faca rau celor mici, crezand ca ii ajuta. In sprijinul acestor parinți, UNICEF a adus și in Romania o aplicație…

- Joi, 23 martie, in Romania a fost lansata o aplicație mobila de educație parentala – Bebbo – dezvoltata de UNICEF, pentru a veni in ajutorul parinților și persoanelor care au in grija copii de pana la 6 ani.