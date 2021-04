(P) Departamentele de vânzări din cadrul companiilor, cele mai căutate de candidați Din cele 1,4 milioane de aplicari inregistrate pe eJobs.ro in luna martie a acestui an, aproape 700.000 au fost alocate pozițiilor deschise in departamentele de vanzari din cadrul companiilor care angajeaza in prezent. Acesta este departamentul care atrage cei mai mulți candidați atat din randul specialiștilor cu experiența medie (2–5 ani), cat și din randul tinerilor aflați la inceput de cariera (0-2 ani de experiența). Cel mai puțin, pentru aceste departamente, aplica managerii, chiar daca sectorul vanzarilor, respectiv retailul, este una dintre industriile pe care le cauta cel mai mult. Urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

