(P) DELTA TERMO CONSTRUCT face angajări! Vrei UN JOB SIGUR ? Esti o persoana serioasa ? DA? Atunci VINO in echipa noastra ! Nu ai experienta ? Nu-i nevoie, te invatam noi ! SC DELTA TERMO CONSTRUCT 1999 SRL ANGAJEAZA PENTRU URMATOARELE POSTURI: lacatuș mecanic instalator municitori necalificați inginer constructor Se ofera pachet salarial atractiv + alte bonsuri oferite de companie. […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

