Bijuterii exclusiviste, ceasuri de lux și 6 mașini de epoca – toate intr-o Licitație de Eleganța. 168 de piese de colecție vor fi scoase la vanzare prin licitație joi, 27 mai, in regim online pe platforma Artmark. Una dintre cele mai importante piese din licitație este Limuzina Paykan Hillman-Hunter, primita in dar de Nicolae Ceaușescu, cu prilejul alegerii sale, in 1974, in funcția de președinte al Republicii Socialiste Romania, de la ultimul șah al Iranului Mohammad Reza Pahlavi. Mașina, luxoasa pentru acea vreme, a fost fabricata in Iran la inceputul anilor ’70, sub licența Hillman, dupa…