(P) De ce să mergi cu o trotinetă electrică Splash? Descoperă cele 5 motive Probabil nu o data ai zarit trotinetele Splash pe strazile din București și poate nu o data ai auzit ca aduc culoare, dar cat de des te-ai intrebat de ce oare au devenit atat de populare in ultimul timp și de ce tot mai mulți oameni le prefere in detrimentul altor mijloace de transport? Ei bine, sa incepem cu inceputul. ???? O mica recapitulare niciodata nu a stricat nimanui, nu? Splash este un brand romanesc care ofera servicii de micro mobilitate urbana, iar la moment are o flota de peste 500 de trotinete. Acestea se caracterizeaza prin suspensia telescopica pe roata din fața, display-ul inovativ,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Deși trotinetele electrice sunt menite sa ne faca viața mai ușoara și sa ne ajute sa ne deplasam mai rapid și nepoluant, nu toți clujenii înțeleg acest lucru. Unii dintre ei conduc trotinetele iresponsabil, în special copiii.…

- Un cititor monitorulcj.ro ne-a spus ca a gasit o trotineta Lime, aruncata în fântâna din Piața Mihai Viteazu, azi dimineața în jurul orei 06:00. „Trotinetei de la Lime i s-a facut cald și face o baie în…

- Trotinetele electrice sunt un must have pentru primavara 2021 și nu numai. Daca ești in cautarea unui sistem de transport fiabil și la moda, la evoMAG vei gasi cu ușurința orice model de trotineta ai avea nevoie.

- Accidentul a avut loc intr-o intersectie aglomerata, putin inainte de ora 17:00. In imagini se vede cum un biciclist vine din dreapta pe o bretea de circulatie si vireaza la dreapta fara sa se asigure, iar din spatele masinii din care se filmeaza apare cu viteza un tanar pe trotineta electrica.Ca sa…

