- Perspective asupra meseriei de dealer de casino in mediul digital sau terestru Industria jocurilor de noroc numara 4792 de afaceri care activeaza in mediul online și terestru, care au inregistrat incasari de 580.3 miliarde de dolari in 2024. In acest domeniu lucreaza 1.6 milioane de persoane, care indeplinesc…

- Demonstrație excepționala a talentului, premiata pe masura! Albert Gugulan și-a demonstrat și in afara granițelor țarii iubirea pentru muzica și pian, și a primit marele premiu al concursului internațional „Stelle di Roma 2024”. Trofeul „Grand Prix Il Premio Absolutto” al concursului internațional de…

- Cunoscutul promotor britanic al Romaniei Charlie Ottley a terminat filmarile la noul sau documentar despre Oltenia de sub Munte - geoparc aspirant UNESCO. Imaginile surprinse arata frumusețea neștiuta, in parte, a acestor locuri.

- Tatuatorul tanarului in varsta de 23 de ani care a murit in cadrul targului internațional de tatuaje din Timișoara a facut primele declarații. Baiatul ar fi facut infarct dupa ce ar fi baut șapte energizante.

- Astazi, unul dintre cei mai mari jucatori de fotbal din istoria Romaniei, Marius Lacatuș, a implinit 60 de ani. Cei care l-au vazut știu povestea devenita legenda. Generațiile mai tinere poate nu au cum sa ințeleaga cu adevarat efectul Lacatuș, odata cu apariția sa la Steaua. Venirea lui Marius in Ghencea…

- Un autoturism care figura urmarit internațional, ca fiind sustras din Marea Britanie, a fost depistat de polițiștii maramureșeni pe raza municipiului Baia Mare și indisponibilizat. Ieri, 27 martie, in urma activitaților specifice desfașurate de polițiștii orașului Tauții Magherauș și cei din cadrul…

- Depozitarul Central informeaza investitorii ca, incepand cu data de 20/03/2024, distribuie sumele de bani aferente CUPON 14 pentru obligațiunile emise de CHRONOSTYLE INTERNATIONAL S.A. (simbol CELL25). Emitentul va plati obligatarilor sumele de bani aferente CUPON 14, utilizand serviciul national lansat…

- ”Știu ca trebuie sa las dupa mine o societate putin mai buna” Oare este mai ușor sau mai greu sa faci bine, in aceste vremuri in care razboiul, izolarea, saracia și boala par sa puna stapanire tot mai mult pe lumea in care traim? Oricare ar fi raspunsul, realitatea este ca acum, mai mult ca […] Articolul…