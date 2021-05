(P) De ce frumusețea vine cu adevărat din interior Probabil ai auzit ca frumusețea vine din interior de atat de multe ori pana acum, incat vorba aceasta trece pe langa tine fara sa ii mai acorzi atenție. Totuși, ia-ți puțin timp sa descoperi ce inseamna aceasta cu adevarat pentru frumusețea ta și cum poți straluci din interior. Patru trucuri care sa te faca sa radiezi de frumusețe din interior Ai grija la apa pe care o consumi Nu este important doar sa bei cel puțin doi litri de apa pe zi, ci este important și ce fel de apa consumi. Fiind un element atat de important in viața de zi cu zi, utilizarea apei fara poluanți iți va imbunatați atat aspectul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

