(P) De 3 ori Ghenie într-o singură licitație Extrem de rar, dar spectaculos de fiecare data, avem prilejul sa ne intalnim la București cu un Ghenie autentic. Apariția din nou in licitații a celui mai bine cotat artist roman contemporan va provoca probabil multa rumoare și interes de licitare in randul colecționarilor de arta, atat autohtoni, cat și internaționali, cata vreme la aceasta ora, se considera in piața internaționala ca Ghenie este un must-have, fiind printre cei mai urmariți și mai dezirabili artiști pentru orice mare colecție muzeala ori privata din lume. Ultima lucrare de Ghenie din seria ,,Lidless Eye”, ce deconstruiește portretul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

