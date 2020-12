Dupa un an complicat pentru noi toți, de sarbatori e timpul sa ne indreptam atenția spre ceea ce conteaza cel mai mult in viețile noastre – persoanele dragi. Craciunul acesta, daruiește-le oamenilor importanți din viața ta cadouri de suflet, care sa starneasca zambete și emoție. 2020, anul care ne-a invațat pe toți ce conteaza cu adevarat Lumea in care traim acum e o lume a paradoxurilor. Interacționam zilnic cu zeci, poate sute de oameni, dar ne conectam din ce in ce mai puțin. Am ajuns sa ne petrecem o buna parte a vieții in online, iar imbrațișarile, zambetele și intalnirile cu cei dragi au…