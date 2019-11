Stiri pe aceeasi tema

- "Nu vad un risc de criza, dar situatia macroeconomica e debalansata", a declarat luni Nouriel Roubini, la conferinta "Starea economiei mondiale la 11 ani de la criza economica. Suntem pregatiti pentru o noua recesiune?", organizata la Bucuresti de Profit.ro. El precizeaza ca este nevoie de orientarea…

- De ce sa alegem piatra? Piatra naturala este considerata o solutie moderna si de calitate in ceea ce priveste amenajarile interioare, este acel produs care te convinge in timp ca a meritat investitia. Piatra naturala este si un bun conductor termic, asa ca alocarea sumei mai mari pentru amenajare…

- Pielea poate trada varsta reala a unei persoane, indiferent de calitatea machiajului folosit sau de alte trucuri folosite. Tu cum ai grija de pielea ta? In afara de ritualul zilnic de curațare și hidratare, ce implica folosirea unui demachiant și a unei creme de fața, aplicarea de protecție solara…

- Valeriu Iftime, finanțatorul lui FC Botoșani, a pus tunurile pe arbitrul George Radulescu la finalul partidei cu Dinamo, 1-1, in care echipa sa a fost privata de 3 penalty-uri! Dupa intervenția devastatoare de la GSP Live, omul de afaceri s-a dezlanțuit și la TV Digi Sport. ...

- Black Friday 2019 Romania se organizeaza in data de 22 noiembrie. Conform tradiției americane, Black Friday 2019 este in ziua de dupa a patra joi a lunii noiembrie (Ziua Recunoștinței), adica pe 29 noiembrie 2019. Black Friday 2019, ziua cu cele mai mari reduceri din an, se anunța a fi o zi…

- Trei tineri din Kosovo au fost aproape de a scapa de polițiștii de frontiera, insa au fost prinși la aproximativ un kilometru, in interiorul țarii, dupa ce reușisera sa treaca fraudulos dinspre Serbia, inspre Romania. Migranții au fost opriți din incursiunea lor, care avea ca destinație finala vestul…

- Datele privind primul semestru arata ca fost inchise doar 4 tranzactii de peste 10 milioane de euro pe piata imobiliara romaneasca, in contextul in care in ultima perioada se vehiculeaza informatii despre o incalzire accentuata a pietei de investitii imobiliare locale, iar cumparatorii raman foarte…

- Mama Luizei Melencu a primit in aceasta dimineața un telefon de la o colega de școala a fiicei sale care a observat ca, in noaptea de miercuri spre joi, Luiza a ieșit de pe grupul de WhatsApp al colegilor de clasa puțin dupa miezul nopții. Informația a fost transmisa și anchetatorilor.Mama…