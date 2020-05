Stiri pe aceeasi tema

- La ce varsta ieși la pensie in funcție de anul nașterii. Calculator simulare pentru Romania Noua Lege a Pensiilor a intrat in vigoare in iulie 2019. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Printre ultimele modificari…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a respins planul potrivit caruia varstnicii sa fie scoși din familii pe vreme de pandemie. Tataru a vorbit și despre strategia de relaxare a restricțiilor impuse de autoritați. „Sunt multe propuneri de la Comitetul științific. Vom face o evaluare peste o saptamana.…

- Primarul Nicolae Robu a declarat ca Timișora dispune de capacitatea necesara pentru ca sistemul medical sa nu cedeze, in eventualitatea nedorita a unei explozii de cazuri de infectari cu coronavirus. The post Clinica de Dermatologie din Timișoara și Sala Olimpia, spații pentru pacienții cu coronavirus,…

- Cate kilograme e normal sa ai. Femeile au tendinta de a considera greutatea ideala la un nivel foarte mic, ceea ce conduce la decizia de a urma diete inutile. In schimb, barbatii considera ca greutatea ideala este mai mare decat cea recomandata. Asadar, cum se calculeaza greutatea ideala in functie…

- Analiza arata ca, desi rata medie a mortalitatii la cazurile confirmate este de 1,38-, ea creste abrupt odata cu varsta, de la 0,0016 la cei mai mici de 10 ani la 7,8 in cazul celor peste 80 de ani. Studiul arata ca doar 0,04- dintre cei cu varste intre 10 si 19 ani au avut nevoie de internare in spital,…

- Informațiile transmise de Grupul de Comunicare Strategica arata ca cei mai mulți pacienți infectați cu COVID-19 au varste cuprinse intre 19 și 50 de ani (57%), segment urmat de cel al persoanelor cu varste cuprinse intre 51 și 69 de ani (29%). Peste 70 de ani au 6% din totalul pacienților, iar cel mai…

- Un doctor Italian din Lombardia a sugerat ca doctorii trebuie sa aleaga pe cine sa trateze „in functie de varsta si de starea sanatatii”, potrivit Mediafax.Doctorul Christian Salaroli a declarat ca urgenta este atat de mare in Italia, incat el si colegii lui trebuie sa selecteze pacientii…

- Un australian in varsta de 78 de ani, fost pasager pe nava de croaziera Diamond Princess, a murit, duminica dimineata, la un spital din Perth, din cauza coronavirusului, au anuntat autoritatile australiene, potrivit AFP preluat de news.roSotia barbatului, in varsta de 79 de ani, care s-a infectat…