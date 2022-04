Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamana, politistii specializati in Investigarea Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au actionat pe linia prevenirii, combaterii si sanctionarii ilegalitatilor ce se comit in domeniului comertului cu produse contrafacute. In urma activitaților…

- Poliția Romana efectueaza, miercuri dimineața, 214 percheziții domiciliare pentru combaterea infracționalitații, tragerea la raspundere a persoanelor implicate in comiterea de fapte penale și protejarea comunitații de activitațile ilegale. Potrivit IGPR, perchezițiile sunt efectuate sub supravegherea…

- Un studiu recent, la care au participat cercetatori de la Școala de Sanatate Publica a Universitații Texas A&M, a facut un pas spre a demonstra ca ar putea exista un adevar in vechea zicala „ești ceea ce maninci”. Studiul, care a fost publicat recent in revista Nutrients, sugereaza ca exista bacterii…

- Ministrul Educatiei a anuntat saptamana aceasta ca structura anului scolar va suferi modificari, urmand ca, in loc de doua semestre, anul scolar sa fie impartit in cinci module. De asemenea, ministrul a anuntat ca tezele ar putea disparea, urmand sa fie inlocuite cu doua testari standardizate. Ziarul…

- Controale ale S.C. Apa Canal 2000 S.A. la baruri, restaurante si alti consumatori casnici au fost finalizate cu dosare penale pentru furt de apa si facturi emise de peste 320.000 lei. In cadrul unei actiuni de control desfasurata in data de 18.03.2022, reprezentantii Serviciului Control din cadrul S.C.…

- Aproximativ jumatate dintre pensionarii ieseni primesc pensiile de la postasi. Separat, vin si taloanele. „Ca numar de pensionari, suntem pe locul 4 in tara, dar dupa nivelul pensiei medii suntem abia pe locul 20", spune directorul Casei Judetene de Pensii Anul trecut, 1.036 de dosare de pensionare…

- Tanar din Cugir, REȚINUT dupa ce a provocat un ACCIDENT rutier și a abandonat mașina: Acesta nu avea PERMIS și are mai multe dosare penale Tanar din Cugir, REȚINUT dupa ce a provocat un ACCIDENT rutier și a abandonat mașina: Acesta nu avea PERMIS și are mai multe dosare penale La data de 15 februarie…

- Jandarmeria Bucuresti a aplicat 14 sanctiuni contraventionale, in valoare de 10.075 de lei, dupa incidentele dintre suporterii echipei Dinamo Bucuresti si cei ai FCSB la meciul care a avut loc duminica seara in Capitala și care s-a terminat cu victoria FCSB cu 3-0 .