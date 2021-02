(P) Cum te faci remarcat la interviul de angajare: 5 soft skills pe care să le pui în valoare Odata ce ai primit invitația la interviu de la o companie de interes, ai certitudinea ca CV-ul tau a fost parcurs in intregime, ințeles, apreciat și considerat potrivit pentru poziția pentru care ai aplicat. Totodata, ai certitudinea ca, la interviu, recrutorul iți va pune intrebari legate de experiențele tale profesionale anterioare. Insa, discuția nu se va limita la reușitele tale concrete, care ar fi putut fi deduse fie din CV, fie din scrisoarea de intenție. Recrutorul va vrea sa știe mai multe despre tine, despre personalitatea ta, despre abilitațile tale sociale, despre capacitatea ta de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

