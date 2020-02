(P) Cum Se Folosesc Kit-urile Amprenta Mulaj

Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Paraschiv a fost prezentat oficial drept noul presedinte al Politehnicii Iasi. Evenimentul s-a derulat ieri, la Palatul Roznovanu, intr-o conferinta de presa in care au mai luat cuvantul primarul Iasului, Mihai Chirica si fostul presedinte, Adrian Ambrosie, uns manager executiv. Fara a preciza…

- Madalin Ionescu a postat un mesaj dur, dupa ce soția lui aizbucnit in lacrimi, inca din prima ediție Survivor Romania. Se pare ca fosteiprezentatoare tv ii este foarte greu fara familia ei. Chiar daca pare puternica și a masturisit ca vrea sa ișitesteze limitele, Cristina Șișcanu suporta cu greu distanța…

- Ce iți dorești cel mai mult anul acesta? Poate ca vrei mai mulți bani, succes in tot ceea ce faci, o noua poziție profesionala, mai multa bunastare in familie. Poate ca visezi sa-ți gasești sufletul pereche, sa faci lucruri pe care nu le-ai incercat niciodata sau iți dorești sa evoluezi pe plan spiritual.…

- Rareș Nastase, parte a echipei de reporteri “Romania, te iubesc” de la PRO TV, spune ca nu și-a ales el meseria, ci meseria l-a ales pe el inca din copilarie, cand, in loc sa se bucure de joaca, iși punea intrebari diverse legate de tot ce ne-nconjoara. In perioada liceului i s-a clarificat drumul și…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut un mesaj pentru romanii din strainatate cu ocazia Sarbatorilor.Președintele Romaniei a declarat ca ii așteapta pe toți romanii din diaspora sa se intoarca in țara. „Dragi romani de pretutindeni si noua ne este dor de voi si va asteptam cu drag acasa. Indiferent ca…

- Unele femei iși doresc sa aiba o personalitate șarmanta, sa arate bine și sa fie atractiv, iar altele sunt de parere ca inteligența și loialitatea ar trebui sa fie caracteristicile barbatului perfect. Indiferent de parerea generala, exista anumite lucruri care raman clasice. Aceste calitați specifice…

- Frigiderul poate deveni o sursa de bacterii daca nu este curațat periodic și corespunzator. Nu trebuie sa așteptam ca aparatul sa capete un miros neplacut pentru a-l igieniza. In acest articol, afla cum se curața frigiderul pe interior și exterior. De ce este bine sa cureți frigiderulFrigiderul pastreaza…

- Cristi Barbu, prezent la recepția organizata la Cotroceni de Ziua Naționala in Politic / on 02/12/2019 at 11:40 / Cristi Barbu, secretarul general adjunct al PNL, a fost prezent la receptia de 1 Decembrie, organizata, duminica, de Administratia Prezidentiala la Palatul Cotroceni. “Astazi,…