- Azi s-a dat sentința definitiva in dosarul lui Mihai Moldovan, turdeanul care a fost judecat pentru trafic de droguri și care a fost condamnat la 1 an și 9 luni de inchisoare cu suspendare, de catre Tribunalul Cluj, in prima instanța. Citește și: Turdeanul Mihai Moldovan, zis și „Calu”, a fost condamnat…

- Descopera cum pardoselile au evoluat de-a lungul decadelor, de la frumusețea clasica a parchetului tradițional la inovațiile tehnologice precum SPC și LVT. Afla cum aceste transformari au adus confort și eleganța in casele noastre. Parchetul Clasic: O Eleganța atemporala Cand spunem “parchet”, mulți…

- Spitalul Clinic de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava a inceput sa utilizeze din acest an aplicația de Inteligența Artificiala StrokeViewer, propusa de firma Nicolab, pentru a scurta timpul pana la inițierea tratamentului in cazul atacului vascular cerebral. Purtatorul de cuvant al ...

- Rusia va construi autostrazi de mare viteza care vor traversa Siberia și Orientul Indepartat pina la Oceanul Pacific. Președintele Vladimir Putin a anunțat planurile de a crea noi mega autostrazi in țara in cadrul sesiunii plenare a Forumului Economic Estic (FEE), relateaza TASS. Șeful statului a adaugat…

- Camelia Șucu nu trece neobservata ori de cate ori apare in public, așa cum s-a intamplat și de aceasta data. Se pare ca antreprenoarea nu este din casa pana cand nu este sigura ca a fost atenta chiar și cele mai mici detalii.

- Varsta pana la care studentii beneficiaza de tarif redus la calatorie cu trenul si metroul creste de la 26 de ani la 30, prevede un proiect al Ministerului Educatiei pus in dezbatere publica, potrivit Agerpres. Ministerul Educatiei a pus in consultare publica proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea…

- Amestecul de tradiție cu eleganța aduce o nota distincta și personala casei tale, oferindu-i un aspect cald și primitor, dar și sofisticat. Aceasta combinație reprezinta o modalitate minunata de a imbrațișa valorile și estetica tradiționala, adaptandu-le la preferințele și nevoile tale moderne. Poți…

- FOTO: Campioana CSM Volei Alba Blaj, reunire in efectiv redus pentru stagiunea 2023/2024 Campioana Romaniei Volei Alba Blaj a inceput in efectiv redus, in Sala „Timotei Cipariu” pregatirea stagiunii 2023/2024, 5 jucatoare fiind prezente la primul antrenament. Alte 5 voleibaliste sunt angrenate cu naționalele…