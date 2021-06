(P) Cum să-ți alegi un costum mire 2021 Pregatirile pentru nunta incep cu mult timp inainte de insași evenimentul. Un detaliu extrem de important pentru barbați il reprezinta costumul de mire. Un costum mire 2021 reușit se conduce dupa cele mai actuale tendințe pentru anul 2021.In zilele noastre, mirii moderni incearca sa urmeze moda și sa aleaga cel mai de succes și mai elegant costum nunta barbați 2021. Pregatirile pentru nunta incep cu mult timp inainte de insași evenimentul. Un detaliu extrem de important pentru barbați il reprezinta costumul de mire. Un costum mire 2021 reușit se conduce dupa cele mai actuale tendințe pentru anul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actrita si cantareata americana Jennifer Lopez este hotarata sa imbrace iar rochia de mireasa la 51 de ani. Recent cuplata cu Ben Affleck, Lopez a inceput deja pregatirile de nunta. Peste cateva luni are loc petrecerea, sustin apropiatii.

- Atunci cind vine momentul sa iți alegi rame pentru noii tai ochelari, pe linga stilul de viața și stilul personal, forma feței joaca un rol foarte important in alegerea ramelor potrivite, indiferent ca este vorba despre ochelari de soare sau de vedere. Avind in vedere ca, la ora actuala opțiunile sint…

- Nu lasa tendințele la costume de mire din acest an sa te ia prin surprindere, mai ales daca vrei sa te casatorești in curand. Arunca o privire la hit-urile propuse de designeri pentru acest an, la culorile de top și accesoriile potrivite pentru o nunta de vis. Iata care sunt cele mai populare tendințe…

- Sezonul de vara este cu siguranța cel mai bun moment pentru organizarea unei ceremonii in aer liber. Daca vreți sa aveți parte de un eveniment de neuitat, romantic și puțin diferit de cel organizat in sala de nunți, este clar ca trebuie sa optați pentru nunta in aer liber.Petreceți cea mai buna zi din…

- Pentru țarile de pe flancul estic al NATO este important sa aiba forțe bine pregatite pentru aparare. Este mesajul președintelui Klaus Iohannis care a asistat, alaturi de omologul sau polonez, Andrzej Duda, la exercitiul militar multinational „Justice Sword 21”, la poligonul Smardan.

- Alegerea cadourilor potrivite este, pentru mulți dintre parinți, un proces dificil și extrem de complicat. Cu toate acestea, atunci cand suntem in postura de a achiziționa un dar pentru copilul prietenilor noștri, intregul proces se simte ca fiind de 10 ori mai greu. Nu spunem noi, ci specialiștii in…

- Premierul Florin Citu afirma, de Ziua Nationala a Egalitatii de Sanse, ca pandemia COVID-19 a aratat cat de important este rolul femeilor in aceasta perioada, ele fiind, de cele mai multe ori, in prima linie a luptei impotriva acestui virus. "Pandemia a accentuat insa inegalitatile intre femei si barbati,…

- Daca lucrezi mult timp la birou si iti doresti sa eviti pe cat posibil durerile de spate, umeri si gat, ar trebui sa-ti alegi cu mare atentie scaunul de birou, pe care petreci zilnic ore intregi. Alege un scaun de calitate care sa te ajute sa eviti durerile si disconfortul. Alegerea unui scaun potrivit…