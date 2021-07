(P) Cum să te protejezi de creșterea prețurilor la energia electrică? (P) Cum sa te protejezi de creșterea prețurilor la energia electrica? Inflația este o realitate economica in Romania, cu care ne-am obișnuit de foarte mulți ani. Din fericire, inflația este ținuta sub control in ultima perioada, insa post-pandemie observam ca aproape toate produsele și serviciile tind sa aiba un cost mai mare. Prețurile la energie nu fac excepție. În mass-media putem găsi adesea știri despre prețuri record la electricitate și gaze, despre creșteri de prețuri pe piețele de tranzacționare sau chiar… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Getica 95,cel mai mare furnizor de pe piața libera de energie, a cerut intrarea in insolvența, iar conducerea firmei a explicat de ce s-a ajuns aici, subliniind ca actualii clienți nu vor fi afectați. „Scopul companiei este acela de continuare a activitatii la aceeasi calitate oferita si la aceiasi…

- Factura la energia electrica reflecta evolutia de pe pietele de energie, interne si internationale, lipsa investitiilor in capacitatile de productie si costurile ridicate ale certificatelor de CO2, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFER), remis, miercuri,…

- Facturile vor crește de la 1 iulie. Cu toate astea, doar 10% din romani și-au ales un furnizor. Restul mai au doar doua saptamani la dispoziție pentru a lua o decizie in acest sens. Cei care nu fac asta, risca sa plateasca facturi mai mari cu 7,5%. Cea mai mare creștere o vom vedea in Oltenia (7,5%)…

- Va urma o perioada de creșetere a prețurilor, mai ales la carburanți care urca spre suma de 6 lei. Creșterea prețurilor la benzina și motorina va afecta și prețurile altor produse de baza, cum ar fi carnea sau pâinea, deoarece prețurilor de transport sunt incluse…

- Inflația in Romania a ajuns in aprilie la 3,2%, atingand cel mai ridicat nivel din ultimul an, de la inceputul pandemiei. Acesta este un semn de revenire a economiei, sugerand existența unui apetit ridicat de con...

- Inflația in Romania a ajuns in aprilie la 3,2%, atingand cel mai ridicat nivel din ultimul an, de la inceputul pandemiei. Acesta este un semn de revenire a economiei, sugerand existența unui apetit ridicat de consum, arata o analiza a companiei de investiții XTB. Cererea este in creștere,…

- Inflația in Romania a ajuns in aprilie la 3,2%, atingand cel mai ridicat nivel din ultimul an, de la inceputul pandemiei. Acesta este un semn de revenire a economiei, sugerand existența unui apetit ridicat de consum. Cererea este in creștere, existand lichiditați semnificative in piața, aspect care…

- “Preturile de consum in luna aprilie 2021 comparativ cu luna martie 2021 au crescut cu 0,5%. Rata inflatiei de la inceputul anului (aprilie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 2,6%. Rata anuala a inflatiei in luna aprilie2021 comparativ cu luna aprilie2020 este 3,2%”, arata datele INS. Rata medie…