(P) Cum să scriu eficient pe blog? (P) Cum sa scriu eficient pe blog? Blogul reprezinta o foarte buna tehnica de promovare a unei afaceri, indiferent ca vorbim de un magazin online sau de alte tipuri de servicii. In plus, postarile de blog ofera rezultate pe termen lung, mai ales daca sunt respectate cateva cerințe care, in mare parte, au legatura cu practicile SEO. Pe lângă promovarea afacerii și creșterea vizibilității în mediul online, un blog reprezintă și un bun mijloc de a te conecta cu clienții, de a le transmite mai multe informații despre viitoarele lansări… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

