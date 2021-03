Stiri pe aceeasi tema

- In 2020, comertul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene a fost puternic afectat de pandemia de coronavirus (COVID-19), fiind inregistrate scaderi semnificativ atat la exporturi (9,4%) cat si importuri (11,6%), comparativ cu 2019, arata datele publicate joi de Oficiul European de

- Profitul net al Bayerische Motoren Werke (BMW) a scazut cu 23,2% in anul fiscal 2020, la 3,86 miliarde de euro, de la 5,02 miliarde de euro anul precedent, pe fondul crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), transmit DPA si Reuters. Castigurile pe actiune au scazut cu 23,2%, la 5,75…

- In fiecare an, data de 8 Martie, este una speciala pentru femei si domnisoare. An de an a fost un prilej de bucurie si pentru asistatele de la Caminul pentru Persoane Varstnice din Baia Sprie care au fost rasfatate cu flori mancaruri alese, bauturi, prajituri si fructe. Evenimentul era imbogatit de…

- Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) atrage atenția asupra diminuarii mijloacelor de gestionare a afecțiunilor hepatice in Romania și avertizeaza cu privire necesitatea de a spori informarea și screeningul pentru hepatitele virale pentru a preveni creșterea numarului de…

- ATENȚIE! IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL!Doua fete au murit in seara de sambata dupa tragicul accident produs pe strazile Bucureștiului. O mașina le-a lovit violent in timp ce se aflau pe trotuar. In acest caz au fost deschise doua dosare penale, iar șoferița a fost dusa la audieri, insa aceasta…

- Recent vaccinat cu serul Moderna impotriva Covid-19, filantropul și cofondatorul Microsoft, Bill Gates a vorbit despre lansarea celei mai recente carți: „Cum sa eviți un dezastru climatic”.

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat ca echipamentul de la unitatea mobila ATI a Institutului "Marius Nasta" a fost verificat in urma cu doua luni. "A fost un incident minor. O sperietura mare insa. Avem sapte pacienti, cu totii sunt in regula. In aceasta seara cu totii au fost transferati…

- Teatrul Bulandra din Bulevardul Schit Magureanu a fost verificat, sambata, de pompieri, dupa ce angajații au sesizat un miros puternic de fum la subsolul cladirii. La fața locului au sosit trei autospeciale, pompierii incercand sa depisteze sursa fumului. ”In urma unui apel la 112, colegii noștri s-au…