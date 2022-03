[P] Cum să faci rost de o licență ieftină și originală de Windows Fie ca folosești un telefon sau un PC, ai nevoie de actualizari software ca respectivul gadget sa fie funcțional mai departe și sa primești funcții noi. De multe primești actualizari ce țin de securitate. Banale pentru mulți, dar poate sunt cele mai importante. Dar daca vrei sa te bucuri de update-uri si de un support software generos, ai nevoie de o licența originala. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Cu toții știm ca laptopurile sunt prevazute cu o camera web, care este integrata in laptop ori se poate atașa la acesta. Principalul scop al acesteia il reprezinta efectuarea unor apeluri video sau realizarea de fotografii. Știai, insa, ca webcam-ul ascunde și alte utilizari? In cele ce urmeaza iți…

- Ca in fiecare an reprezentanții Universitații din Petroșani doresc sa vina in sprijinul elevilor de liceu care vor susține in acest an sesiunea de bacalaureat. Astfel se dorește reluarea pregatirilor la matematica și la cerere, fizica. Toate acestea sunt condiționate de evoluția pandemiei. „Ne…

- Prima zi de primavara calendaristica poate ca nu aduce temperaturile pozitive din termometre la care ne așteptam, dar aduce macar reduceri. Cei de la GoDeal24.com sunt in centrul atenției cu o noua promoție atractiva pentru licențele software comercializate, de la cele pentru Windows, la pachetele Office…

- Industria de software și servicii IT din România genereaza venituri de 13,6 miliarde de euro și are un impact de 6,2% din PIB, a precizat miercuri Mihai Matei, președintele Asociației patronale a industriei de software și servicii (ANIS). Acesta a prezentat în Parlament rezultatele unui…

- La cateva ore de marele eveniment Samsung Unpacked de azi, care ne va aduce seria Galaxy S22 aflam ca Samsung pregateste o noutate pentru fanii sai: extinderea perioadei de actualizari Android. Dupa ce trecuse deja de la 2 versiuni de Android la 3, acum aflam ca va face saltul spre 4. Astfel Samsung…

- SRI are nevoie de specialisti in Telecomunicatii, Electronica sau Calculatoare. In timpul facultatii, ei vor avea statut de student militar si vor intra si in evidentele Academiei Nationale de Informatii „Mihai Viteazul" Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) va putea pregati in urmatorul…

- Companiile pot aplica pana pe 11 februarie 2022 ANIS, Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii, da startul sesiunii de inscriere la „Premiile de Excelența ale industriei IT”, ediția 2022, ce vor fi decernate in martie, in cadrul Galei ANIS. In cadrul evenimentului vor fi celebrate cele…

- Pe 7 decembrie presa sportiva vuia despre decizia miliardarul Ion Țiriac de a vinde licența turneului de la Madrid. Ion Țiriac a vandut licența pentru turneul ATP Masters 1000 catre agenția IMG. Romanul insuși a fost un jucator de succes in circuitul ATP și apoi, printre altele, managerul lui Boris…