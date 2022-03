(P) Cum să arăţi cool şi confortabil sau cum să creezi ţinuta perfectă (P) Cum sa arati cool si confortabil sau cum sa creezi tinuta perfecta Pentru activitatile de peste zi, intotdeauna vei incerca sa iti creezi o tinuta relaxata si confortabila, in acelasi timp aratand bine si in trend. Specificul vestimentar sportiv iti va permite sa realizezi tinute cool, pline de originalitate si stil, chiar daca piesele incluse nu vor fi foarte sofisticate si pretentioase. Cum ne îmbrăcăm peste zi? Cum ne îmbrăcăm peste zi? Ţinutele office, casual sau urban casual, cele sport sau tip cocktail sunt ideale pentru activităţile de peste zi. Un outfit de zi ar trebui… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sydney Carter, o antrenoare de baschet din Statele Unite, a fost ținta atacurilor pe rețelele de socializare dupa ce a aparut la un meci imbracata intr-o pereche de pantaloni mulați roz, din latex.

- ADVERTORIAL. Imbracamintea indeplinește o funcție principala in viața noastra: sa ne protejeze de vremea nefavorabila. Și, de la aceasta premisa, intervin și alți factori care sunt in favoarea noastra. Deoarece moda a servit ca o modalitate pentru a ne exprima și a ne comunica personalitatea, au inceput…

- Nu putine sunt cazurile in care barbatii manifesta adevarate pasiuni pentru ceasuri, ajungand sa detina colectii impresionante de modele, acoperind o gama foarte extinsa de functii, tendinte de design, forma si, nu in ultimul rand, valoare. Ceasul a reprezentat dintotdeauna accesoriul care puncteza…

- Un outfit intr-o singura culoare poate fi extrem de creativ și nu este intotdeauna ușor de realizat. O ținuta monocroma reușita implica alegerea și combinarea atenta a pieselor de imbracaminte, insa detaliile și accesoriile sunt cele care personalizeaza look-ul tau. Iata cinci moduri de a scoate din…

- Outfitul casual, simplu și lejer, poate fi completat de accesorii ieșite din comun, indraznețe. Gasește inspirație in cele șapte recomandari din acest articol și transforma chiar și cea mai banala ținuta intr-una memorabila, care sa te caracterizeze. Accesorii ideale pentru stilul casual Ținutele casual…

- Trening-ul reprezinta o ținuta formata din doua piese, bluza și pantaloni, de același fel. Aceasta ținuta este una lejera, confortabila. Pantalonii de trening sunt o piesa vestimentara care cu siguranța se afla in garderoba oricarei persoane. Creați inițial pentru a fi purtați atunci cand desfașori…

- Chiar daca trecem in noul an tot in plina pandemie, eleganța nu poate lipsi, spune Adina Buzatu.„Ne imbracam elegant. Pentru noi, nu pentru cei care ne vad. Știu povestea: fac acasa eu și soția, nu conteaza. Rochile vor fi tot elegante, se poarta catifeaua, culorile puternice, matasea naturala”, a spus…

- Iarna este perioada in care garderoba noastra devine mai groasa, mai calda si uneori foarte placuta la atingere – nu e de mirare – astfel de tesaturi se imbraca si te incalzesc mult mai bine. Aceasta functie este indeplinita in primul rand de diverse stiluri de pulovere, precum si de hanorace - vremurile…