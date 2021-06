(P) Cum să alegi cadoul potrivit când eşti în pană de inspiraţie Cadoul potrivit nu este intotdeauna usor de ales, fie ca este vorba de o persoana foarte apropiata, ori de cineva pe care nu il cunosti atat de bine. Desigur, personalitatea si dorintele persoanei careia vrei sa ii oferi un dar sunt cele mai importante lucruri de luat in considerare atunci cand faci achizitia. Chiar daca esti in cautare de cadouri pentru femei sau pentru barbati, aceste informatii nu sunt suficiente intotdeauna pentru a-ti da seama cum sa aduci zambetul pe buze cu ajutorul unui cadou. Iata cateva idei care sa te ajute sa faci o alegere inspirata Gandeste-te la hobby-uri si pasiuni… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O faimoasa femeie de afaceri obișnuia sa spuna ca un parfum este ca „o haina, un fel de mesaj sau o prezentare politicoasa care se schimba in funcție de cine il poarta”. Și cu siguranța ca, daca stai sa iți amintești puțin, nu va fi dificil sa asociezi anumite arome cu oamenii din jurul tau. Iar dupa…

- Trei intrebari-cheie pe care ar trebui sa ți le pui atunci cand iți faci planul profesional „Ce vrei sa te faci cand vei fi mare” este intrebarea tradiționala prin care copii sunt pregatiți pentru piața muncii? Acum trei decenii, tanarul Daniel Dineș din Onești a raspuns „programator”, tentat de mirajul…

- Atunci cand doresti sa te muti dintr-un oras in altul, sau dintr-un apartament mic in unul mai spatios, sau atunci cand doresti sa iti maresti afacerea si sa treci la urmatorul nivel, te vei confrunta cu o problema care isi poate gasi usor rezolvarea, daca stii unde si cum sa cauti. E adevarat ca gasirea…

- Persoanele in cauza au fost incarcerate in Penitenciarul Poarta Alba.La data de 21 aprilie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al I.P.J. Constanta au identificat un barbat, de 52 de ani, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis un mandat de executare a pedepsei de 8…

- Pentru a-ți indeplini planurile in cariera ai nevoie de una dintre cele mai importante abilitați – curajul. Doar prin curaj poți reuși sa te afirmi la job, sa realizezi task-uri dificile și ai șanse mari sa te califici pentru o promovare sau pentru un job mai bun. Text: Steluța Nastase-Lupu Poți fi…

- Am trecut in revista cele mai populare specii de pești, cu o carne delicioasa, consumați pe scara larga in intreaga lume. Indiferent ce specii de pești alegi sa gatești, ar fi bine sa consumi pește cel puțin de doua ori pe saptamana, deoarece beneficiile acestui aliment sunt mult mai mari fața de carnea…

- Persoanele care au o adeverința de vaccinare ar putea primi anumite beneficii. Ce spune Guvernul Intr-o luna sau doua adeverinta de vaccinare ne-ar putea aduce beneficii, așa cum se intampla și in alte state. Autoritatile de la noi se gandesc sa le permita accesul fara testare celor imunizati in salile…