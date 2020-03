Stiri pe aceeasi tema

- Seful DSU, Raed Arafat, a spus ca in casa romanului infectat cu noul coronavirus mai sunt sapte persoane, care au fost testate si care vor ramane la domiciliu, sub paza. „In casa mai sunt sapte persoane. Toate au avut test negativ, insa toate vor ramane la domiciliu, sub paza. Li se vor asigura toate…

- Helen Mirren are o frumusețe atemporala. Trecerea anilor pare sa nu iși lase amprenta asupra chipului sau. Actrița considera ca nu a fost niciodata imaginea unei frumuseți copleșitoare, insa pozele și imaginile de pe platourile de filmare transmit cu totul altceva. Formele ei bine proporționate și corpul…

- Stilul smart casual s-a facut remarcat in randul oamenilor de business, dar și in randul femeilor care vor sa fie elegante, dar in același timp sa se simta comod. Ce este stilul smart casual, dar și care sunt top 5 ținute reprezentative lui, vei afla din acest articol.

- Un numar de 13 persoane, dintre care cinci cetateni chinezi si opt romani, veniti in Galati, din China, sunt tinuti in carantina la domiciliu, informeaza, joi, Directia de Sanatate Publica(DSP) Galati. Potrivit sursei citate, cele 13 persoane au ajuns in Galati incepand cu 29 ianuarie, patru dintre…

- Cea de a 62-a gala a premiilor Grammy a reprezentat o explozie de culoare și eleganța. Vedetele au venit la Staples Centre din Los Angeles pentru cea mai mare seara a industriei muzicale. Ariana Grande, Alessandra Ambrosio, Heidi Klum, Du Lipa și Lizzo sunt doar cateva dintre celebritațile care au fost…

- Criza ecologica globala este si subiect de inspiratie pentru lumea modei. 25 de designeri au lucrat timp de 24 de ore la crearea unei tinute eco in cadrul unui concurs organizat de comunitatea „Zip House” din Capitala.Participanții au fost organizati in cinci echipe.

- Abia a trecut Craciunul și ne liniștim un pic, ca deja trebuie sa ne pregatim pentru trecerea in noul an. Poate chiar avand cateva kilograme in plus (nicio problema, ca va recomand eu croieli avantajoase). Fie ca ați ales sa petreceț in familie sau un cadru restrans cu prietenii, ori ca veți merge…

- O bluza de dama potrivita la un numar cat mai mare de tinute este o piesa de baza in garderoba oricarei femei, in special din dressing-ul femeilor care sunt pasionate de fashion si urmaresc tendintele recomandate de catre designeri. Specialistii de la https://www.neer.ro/ sustin ca anumite tipuri de…