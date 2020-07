(P) Cum obții un bronz perfect fără să te expui la efectele dăunătoare ale razelor solare? Iți dorești un bronz auriu și o piele fina ca atunci cand tocmai te-ai intors dintr-o vacanța exotica? Loțiunile autobronzante sunt un mod extrem de eficient de a te bronza fara efectele daunatoare ale expunerii la razele UV. Ce continue o crema autobronzanta și cum acționeaza asupra pielii tale? Principalul ingredient in produsele autobronzante este DHA (Dihydroxyacetone), o substanța naturala, non-toxica, extrasa din zahar care interacționeaza cu aminoacizii din stratul superficial al pielii pentru a produce melanoidina responsabila pentru culoarea bronzului. 3 pași simpli pentru un bronz uniform… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

