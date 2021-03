(P) Cum dezvoltăm motricitatea fină a copiilor Motricitatea fina este un aspect foarte important in dezvoltarea copiilor, ea fiind decisiva pentru deprinderi precum scrisul sau realizarea activitaților de școala si de aceea este important ca aceasta sa fie dezvoltata inca din primii ani de viata ai copilului. Parintii au la dispozitie mai multe metode prin care pot contribui la dezvoltarea motricitatii fine a copiilor, drept pentru care iata cateva idei de stimulare din care poți alege ceea ce se potrivește cel mai bine copilului tau. Utilizarea jucariilor pentru motricitate Jucariile pentru motricitate sunt realizate din materiale variate… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociațiile de proprietari ar putea decide scoaterea de la intreținere a copiilor sub trei ani, revenindu-se la o reglementare mai veche, care a fost insa omisa la momentul apariției Legii 196/2018. Propunerea legislativa ar modifica si completa articolului 75 din Legea pentru infiintarea, organizarea…

- Vineri seara, cu mai puțin de trei zile inainte de inceperea școlii, Ministerul Sanatații a publicat formularul de consimțamant al parinților pentru testarea antigen a copiilor la școala, recomandand parinților care sunt de acord cu testarea rapida, sa aduca din prima zi de școala formularul semnat,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat in conferința de presa ca in acest an programa pentru examenele naționale va fi adaptata realitaților. Cimpeanu a prezentat și regulile care trebuie respectata de luni, la inceperea școlilor. Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a subliniat ca pentru luni,…

- „Astazi se va lua o decizie si, in cazul in care scoala va continua sa se desfasoare online, iar parintii trebuie sa stea acasa cu copiii, acea forma de sprijinire a parintilor pentru supravegherea copiilor va continua, evident, asa cum am facut si pana acum", a spus Raluca Turcan.In octombrie, Guvernul…

- Conform unui sondaj recent realizat de IRES, majoritatea parinților iși doresc ca din luna februarie sa fie reluate cursurile in școli. 70% dintre parinți vor ca elevii sa se intoarca fizic la cursuri. Conform IRES, 1 din 5 parinți ar prefera sa existe in continuare sistemul hibrid, iar 4% vor sistemul…

- Copiii trebuie sa fie incurajați de mici sa incerce cat mai multe activitați, pentru a gasi ceva care sa le placa. Dezvoltarea artistica e deosebit de importanta, mai ales pentru ca in acest fel e incurajata empatia și capacitatea de ințelegere a lumii inconjuratoare. Cititul, pictura și muzica se numara…

- Copiii petrec mult timp pe internet iar asta le afecteaza relația cu parinții. Un studiu realizat de World Vision Romania arata ca cei mici se simt singuri și nu mai au incredere in parinții lor. Acest fenomen are loc din cauza personajelor de pe internet care instiga la ura. Cei mai afectați se pare…