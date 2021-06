(P) Cum alegi și cum schimbi furnizorul de gaze naturale? Cum alegi și cum schimbi furnizorul de gaze naturale? Daca vrei o factura de gaze mai mica, ai opțiunea de a-ți schimba furnizorul de gaze. Toți consumatorii pot face o astfel de schimbare, trecand de la prețul reglementat al gazelor la unul negociat. Daca alegi sa iți schimbi furnizorul trebuie sa știi ca odata ce ai trecut pe piața libera nu mai ai dreptul sa revii la furnizarea reglementata de gaze. De asemenea, trebuie sa analizezi cu atenție ofertele furnizorilor, pentru a te asigura ca varianta pe care o alegi este mai atractiva din punct de vedere al costurilor decat varianta la care renunți.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

