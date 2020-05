(P) Criterii pentru alegerea unei veste de blană Cu siguranța nu mai este o surpriza pentru nimeni faptul ca exista cateva articole vestimentare care nu se demodeaza niciodata. Pe langa deja celebra "little black dress și pantofii din piele cu toc, articolele vestimentare din blana trec triumfatoare prin toate tendințele modei. Citeste articolul mai departe pe perfecte.ro…

Sursa articol si foto: perfecte.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Baia a devenit, intr-o perspectiva moderna, o camera in care se petrece mult mai mult timp decat in ​​trecut și nu mai este doar un spațiu util igienei. Designerii și arhitecții dedica mai multa importanța unei bai moderne, incercand sa o faca atractiva, moderna și eleganta. O componenta care contribuie…

- Alegerea ținutelor pentru birou ar putea fi o adevarata bataie de cap, cu atat mai mult cu cat lași totul pe dimineața. Nu doar selecționare pieselor vestimentare, cat și pregatirea lor necesita timp prețios, pe langa tabieturile de la prima ora. Ei bine, lucrurile ar fi mult mai simple daca ai avea…

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai apreciate cantarețe de la noi, insa puțini știu ca aceasta mai are o sora, cel puțin la fel de talentata ca ea. Cantareața a anunțat ca vor avea prima colaborare muzicala.

- TICHETE DE MASA. Veste buna pentru angajati. Potrivit proiectului de lege aflat in dezabatere la Senat, salariații carora le-a fost suspendat contractul de munca și au fost trimiși in șomaj tehnic ar putea sa primeasca in continuare tichetele de masa. Aceasta propunere vine in sprijinul angajaților…

- Inca cinci pacienți de la Spitalul din Blaj s-au vindecat de coronavirus și pleaca sambata acasa, a anunțat primarul orașului, Ghorghe Valentin Rotar, pe contul sau de Facebook. Alți patru bolnavi infectati cu COVID-19 de la același spital, unde sunt tratate cazurile cele mai grave inregistrate in…

- STIMULENT DE INSERTIE…Anunt important facut de ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Aceasta a dat asigurari ca stimulentul de insertie pe care il primesc parintii care revin la serviciu dupa concendiul post-natal se va acorda chiar daca angajatorul nu mai desfasoara activitate. Alexandru a declarat,…

- Vești importante pentru toți pensionarii, in plina pandemie de coronavirus! Pensiile sunt direct vizate! Vin informații bomba de la Casa de Pensii. Coronavirusul a atacat pensiile a milioane de romani, in acest moment analizandu-se daca mai este posibila sau nu marirea acestora in toamna, ba chiar…

- Deschiderea unui cabinet stomatologic poate fi o aventura coplesitoare, mai ales daca nu ai prea multa experienta antreprenoriala in spate. Ai nevoie de acte, de o locatie potrivita, de un plan de promovare foarte bun, de personal profesionist si de produse stomatologice de calitate. Toate aceste elemente…