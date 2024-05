Stiri pe aceeasi tema

- Criptomonedele ar putea sa nu devina un instrument financiar cu drepturi depline pana cand autoritațile din SUA nu vor elabora și nu vor pune in aplicare reglementari concrete pentru aceasta industrie extrem de volatila. Michael Gronager, directorul executiv al companiei blockchain Chainalysis, recunoaște…

- Incep luna iunie sub semnul abundenței și au mari șanse sa dea lovitura in perioada urmatoare. Doua zodii feminine au noroc la bani și pot sa iși schimbe viața in bine. In plus, apar noi oportunitați de care ar trebui sa profite.

- Cu o vasta experiența in domeniul tehnologiei și al vanzarilor, Tiberiu Dobre preia un rol crucial in cadrul Samsung Electronics, fiind numit Vicepreședinte pentru piețele din Romania și Bulgaria.

- Urmeaza o perioada cu reușite pe plan financiar pentru trei zodii feminine. Nativele au lipici la bani atunci cand se așteapta mai puțin și sunt incurajate sa faca schimbari majore. Au șansa de a-și imbunatați viața considerabil.

- Exista mai multe deosebiri… In lumea financiara contemporana, exista doua categorii principale de valute: criptomonede și monede fiduciare. Criptomonedele sunt valute digitale care nu sunt emise sau controlate de nicio autoritate centrala, ci se bazeaza pe o rețea descentralizata de participanți care…

- Leonardo Badea (BNR): Politici regionale și globale in domeniul schimbarilor climatice. Provocari și oportunitați pentru Romania O contribuție importanta la calitatea vieții pentru noi, dar mai ales pentru generațiile care urmeaza o are modul in care vom reuși sa protejam mediul prin dezvoltarea unor…

- Reglementarea meseriilor viitorului este un obiectiv important, iar una dintre aceste meserii este cea de profesionist in domeniul stiintei datelor care ar putea fi inclusa in Clasificarea Ocupatiilor din Romania, a afirmat ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, intr-o postare…

- Intr-o lume in continua evoluție, unde tehnologia și digitalizarea iși fac simțita prezența in toate domeniile, necesitatea de a fi pregatiți pentru meseriile viitorului devine tot mai imperativa, a aratat Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, la conferința „Women in Data…