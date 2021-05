(P) Credite pentru agricultura: Cum pot lua tinerii fermieri un imprumut? Un sondaj UE realizat in 2015, la care au participat peste 2000 de fermieri cu varsta sub 40 de ani, arata ca tinerii intampina dificultați in a inchiria sau cumpara terenurile de care au nevoie. In plus, ei au nevoie de mai mult sprijin financiar și de acces la credite și gasesc cu greu suficienta mana de lucru calificata. &"Tinerii fermieri sunt mai puțin competitivi atata timp cat creditele la care au acces sunt neavantajoase&", se arata intr-o interpelare in Parlamentul European.

În UE, numai 11 % din exploatațiile…