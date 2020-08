(P) Credeți în tehnologie, respingeți minciunile și construiți viitorul digital al României prin cooperare, iar toată lumea va avea de câștigat Aceste acuzații nu sunt noi, ci sunt bazate pe dispute civile cu alte companii din ultimii 20 de ani, dar pe care Huawei le-a soluționat. Aceste litigii civile au fost soluționate fie de catre parți sau rezolvate prin proceduri judiciare, iar unele dintre acestea chiar au fost chiar respinse de catre judecatori federali sau de catre jurii. O superputere care se folosește de mașinaria de stat și incearca fara intrerupere sa distruga o intreprindere privata deținuta 100% de angajați și sa-i perturbeze funcționarea normala – o astfel de situție nu a mai fost intalnita. In ultimii 30 de ani, Huawei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- "De ceva vreme, Ambasada SUA in Romania folosește informații selective pentru a defaima compania Huawei. Aceste acuzații nu sunt noi, ci sunt bazate pe dispute civile cu alte companii din ultimii 20 de ani, dar pe care Huawei le-a soluționat. Aceste litigii civile au fost soluționate fie de catre…

