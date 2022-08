[P] Convert Carbon - un gamechanger in industria reciclarii Nu avem deseori șansa de a spune asta, dar de data aceasta pare adevarata sintagma. Una dintre cele mai inovatoare inițiative va fi lansata in curand și va lua cu asalt lumea digitala. Combinand cea mai recenta și mai sigura soluție de stocare a datelor (blockchain) cu progresele tehnice realizate in echipamentele de sortare și reciclare, Convert Carbon se concentreaza pe transparența și trasabilitate intr-o industrie care are o mulțime de date necunoscute și o nevoie disperata de inovatie. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 11 ani, Ionut Burlan s-a intors in Romania dupa 11 ani in afara tarii. A adus cu el speranta intr-un viitor mai curat, al unor oameni mai responsabili. A deschis in Podari o firma de reciclare de folie de plastic, pe vremea cand industria reciclarii abia mijea ochii in tara noastra. A fost…

- Miliardarul Bill Gates a declarat ca proiectele bazate pe criptomonede, precum token-urile non-fungibile (NFT-uri), reprezinta o serie de escrocherii „bazate pe teoria prostului mai mare”, reiterandu-si astfel pozitia critica vizavi de activele digitale, conform Bloomberg, relateaza Mediafax.…

- Reprezentanti ai industriei de IT din Romania contribuie la elaborarea Data Act, documentul care va reglementa pietele de date in urmatorul deceniu, prin implicare directa in procesul de consultare publica derulat de Comisia Europeana in perioada 14 martie – 24 mai 2022. „In era tranzitiei digitale…

- Pe langa faptul ca ucide opt milioane de oameni in fiecare an, industria tutunului are un impact mult mai mare asupra planetei decat iși dau seama mulți oameni. Un nou raport al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) publicat astazi, 31 mai, detaliaza impactul distructiv al acestei industrii mortale…

- Industria turismului se afla pe o panta ascendenta si inregistreaza o crestere a cererii foarte mare, mai ales dupa anii pandemiei, iar impactul crizei din Ucraina nu se resimte la nivelul cifrelor din turismul intern si regional, arata datele unui raport de specialitate. Fii la curent cu…

- „In trimestrul I 2022, numarul locurilor de munca vacante a fost 47.300, in crestere cu 1.700 fata de trimestrul anterior. Rata locurilor de munca vacante estimata pentru trimestrul I 2022 a fost 0,95%, in crestere cu 0,03 puncte procentuale fata de trimestrul precedent. Comparativ cu acelasi trimestru…

- Toyota Motor a avertizat miercuri investitorii ca cresterile "fara precedent" ale costurilor materialelor si logisticii ar putea reduce profitul companiei pe intregul an cu pana la 20-, transmite CNBC. Producatorul auto japonez a spus ca se asteapta la o dublare a costurilor materialelor, la 1.450 miliarde…

- Vacantele in Romania vor fi mai scumpe, in medie, cu 15% fata de anul trecut, insa acest lucru este o normalitate, avand in vedere evolutia preturilor in toata Europa, ca urmare a cresterii costurilor, dar si a unei cereri ridicate din partea consumatorilor, a declarat, miercuri, presedintele Federatiei…