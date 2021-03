Stiri pe aceeasi tema

- Digitalizarea, deși incontestabil de utila dezvoltarii sociale, este insoțita de riscuri pentru cetațeni, propulsand nevoia de a reglementa spațiului digital. Odata cu implementarea la nivel European a masurilor ce vegheaza serviciile digitale pe piața unica, la nivel național, Romania va fi nevoita…

- Artista australiana s-a logodit cu Paul Solomons, mai tanar cu sase ani decat ea. Iar acum se pregateste de nunta chiar acasa la ea, in Australia, acolo unde pandemia se face mult mai putin simtita

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a semnat 14 contracte de finantare pentru modernizarea infrastructurii educationale. Localitatea Eforie Nord va primi suma de 9.665.915,11 lei pentru reabilitarea si modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 1.Cseke Attila, ministrul…

- Moneda digitala EGLD, lansata de compania sibiana de blockchain Elrond Network, a atins joi pentru prima data o capitalizare de piata de 1 miliard de dolari, conform informatiilor colectate de pe platformele marilor exchange-uri de criptomonede, confirmate de conducerea companiei și prezentate de…

- La postul de radio Europe 1, Michel a spus: „Planuim sa facem companiile farmaceutice sa respecte contractele pe care le-au semnat... prin utilizarea mijloacelor legale pe care le avem la dispozitie”. Pfizer a spus saptamana trecuta ca va incetini temporar livrarile catre Europa, pentru a opera modificari…

- Final: „U“ Craiova – Viitorul 1-1 S-au aratat trei minute de prelungire. min. 90: Ivan a trimis un șut din colțul careului mare, dar mingea s-a dus paralel cu poarta. min. 86. Barbuț și Vladoiu sunt depașiți complet in defensiva, dar in fața porții oaspeții nu sunt inspirați. min. 81: Intra și Capațina…

- Chichițele avocațești și modul de redactare a textului au amanat, cel puțin pe moment, ideea trecerii semnarii pe trei ani a contractelor de inchiriere a terenurilor de sub garajele timișorenilor, scapate de marea ”epurare” edilitara din epoca Nicolae Robu. Consilierii locali s-au speriat puțin de faptul…

- In școala primara ar urma sa fie incluse, incepand din anul școlar 2021-2022, elemente obligatorii de competențe digitale, iar in aceeași perioada urmeaza sa fie elaborate sau revizuite programele de Informatica/TIC din invațamantul secundar – gimnaziu și liceu, scrie g4media.ro. In curriculum, in ambele…