- Doi prieteni din Marea Britanie s-au tinut de farse pe toata durata studentiei, cand au fost prieteni de camera in camin. Totusi, parca ultima pozna a lor a depasit orice imaginatie. Si a fost si periculoasa pentru sanatatea celui patit.

- Doua persoane au fost ranite sambata dupa ce ATV-ul in care se aflau s-a rasturnat in judetul Constanta. Barbatul aflat la volan era in prag de coma alcoolica și nu avea carnet de conducere, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, un barbat…

- Berea la draft servita in HoReCA (baruri, restaurante, hoteluri), categorie care beneficiaza de aproape un an de TVA de 5-, nu s-a ridicat de mai bine de un deceniu peste pragul de 4- din consum, desi are, teoretic, cel mai mic pret in baruri si restaurante, iar producatorii de bere au facut investitii…

- SC Vital va invita la un exercițiu practic de determinare a PH-ului din apa pe care o consumam. Joi 19 septembrie 2019, in Parcul Tineretului din Baia Mare (in fața Monumentului Ostașului Roman) in intervalul orar 12.00 – 15.00. „Cu ocazia Zilei Mondiale a Monitorizarii Calitații Apei, societatea VITAL…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminica, in cadrul summit-ului G7 de la Biarritz, Franța, ca ia in calcul posibilitatea de a-l invita pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, la urmatorul summit al organizației, care va avea loc in 2020 in SUA, potrivit Bloomberg și TASS.Trump…

- Un tanar de 29 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce politistii l-au oprit pentru un control de rutina, constatand ca emana halena alcoolica.

- Incepand de astazi, 16 august, Banca Naționala a Moldovei (BNM) lanseaza o moneda metalica de circulație cu caracter comemorativ, ce are valoarea nominala de 10 lei, cu ocazia sarbatorii naționale „Limba Noastra”, celebrata in Republica Moldova la 31 august.