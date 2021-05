(P) Combinații vestimentare pe care trebuie să le ai în vedere în acest sezon Suntem in acea perioada a anului care iți permite sa faci cele mai indraznețe și interesante combinații vestimentare deoarece exista o gama extinsa de culori, printuri și croieli menite sa aduca un vibe pozitiv in aceasta perioada plina de activitați recreative. In primul rand trendul din acest sezon se refera la culori – saturate, vibrante sau pastelate. Poți indrazni sa adaugi cat mai multe culori in ținuta ta, avantajul acestei perioade este ca poți experimenta cat de mult vrei. Important este ca ținuta finala sa fie cat mai relaxata și lejera. Intr-un cuvant, effortless! Materialele lejere,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

