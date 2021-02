(P) Cele mai scumpe cadouri de Mărțișor Se gasesc marți și joi, pe 23 și 25 februarie, in cadrul Licitației de Marțișor – Bijuterii, Pietre și Mineralogie. Doua zile pentru a alege cadoul perfect pentru Ea, dintr-o colecție impresionanta de aproximativ 400 de bijuterii exclusiviste, vintage sau contemporane – inele, cercei, brațari din aur decorați cu diamante sau chiar diamante libere. Tradiția spune ca marțișorul aduce noroc celui ce il poarta, de aceea este important, atunci cand este ales, sa fie perfect. Un cadou elegant și in același timp in ton cu ocazia poate fi cea mai valoroasa bijuterie a colecției - un inel din aur… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se gasesc marți și joi, pe 23 și 25 februarie, in cadrul Licitației de Marțișor – Bijuterii, Pietre și Mineralogie . Doua zile pentru a alege cadoul perfect pentru Ea, dintr-o colecție impresionanta de aproximativ 400 de bijuterii exclusiviste, vintage sau contemporane – inele, cercei, brațari din aur…

- (P) Cadouri haioase de Valentine’s Day pentru iubite puse pe glume Unele femei sunt foarte pretențioase, prefera sa primeasca doar cadouri scumpe de tip parfumuri, bijuterii și haine scumpe, in timp ce, daca sunteți norocoși și ați gasit o domnișoara sau o doamna pusa pe șotii, simpla, independenta…

- Olimpiu Vladimirov, geologul cu vocatie de poet, ar fi implinit, in aceste zile, 79 de ani.Nascut in Tulcea, la 9 ianuarie 1942, a urmat cursurile primare si liceale in orasul natal, obtinand apoi o licenta in Mineralogie, la Universitatea din Bucuresti.In paralel cu lucrarile de cercetare geologica…

- Traditia legata de Mos Craciun, care imparte daruri copiilor cuminti in noaptea de 24 spre 25 decembrie, a aparut in secolul al IX-lea. Era prezentat ca un batranel cu barba, imbracat intr-un costum rosu cu blanita alba pe margini, cizme negre si o caciula rosie. Vezi MESAJE de CRACIUN: Urari de Sarbatori…

- Pana pe 18 decembrie, pe www.dichisar.ro gasiți cea mai variata selecție de cadouri pentru Craciun. Bijuterii și accesorii, obiecte din ceramica, imbracaminte, decorațiuni pentru Craciun, cosmetice, bunatați de pus pe masa, cadouri pentru casa, copii cuminți, parinți și bunici — toate create și fabricate…

- Doua bijuterii spectaculoase, purtate de actritele Jennifer Lopez si Gal Gadot la diferite evenimente din Statele Unite, se afla intre cele 300 de piese de colectie care vor fi scoase la vanzare in cadrul Licitatiei de Craciun - Bijuterii si Arta Decorativa de joi, 17 decembrie, la Casa A10 by Artmark,…

- Celebra vedeta de la Hollywood Jennifer Lopez și faimoasa actrița din "Wonder Woman", Gal Gadot, in rolurile principale in cadrul Licitației de Craciun – Bijuterii și Arta Decorativa de joi, 17 decembrie, la Casa de Licitații A10 by Artmark. Doua bijuterii spectaculoase, intre cele 300 de…

- Fostul primar al Sectorului 1 din București este acuzat de procurorii DNA, de spalare de bani și complicitate la trafic de influența, intr-un dosar penal in care a stabilit o cauțiune de un milion de euro, potrivit unui comunicat al instituției.