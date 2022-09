Stiri pe aceeasi tema

- Ficatul este un organ esențial, care are numeroase funcții in organism, inclusiv fabricarea proteinelor și a factorilor de coagulare a sangelui, fabricarea trigliceridelor și a colesterolului, sinteza glicogenului și producția de bila.

- Primaria Sectorului 4 va intreprinde toate demersurile legale pentru ca valoarea lucrarilor de reparatii la Pasajul Unirii sa fie suportata de cei care se fac responsabili de distrugeri, dupa ce doua autocare si un TIR au fortat intrarea in acest obiectiv, a anuntat edilul Daniel Baluta. „Acest obiectiv…

- Foarte multe persoane apeleaza in ziua de astazi la un aparat dentar pentru ca acesta este tratamentul adecvat pentru mai multe afecțiuni medicale. Aparatul dentar corecteaza anomaliile dento-maxilare și rezolva atat problemele funcționale, cat și pe cele estetice. Aparatul dentar – ce este și cand…

- Orice CEO de succes iti va spune ca oamenii pe care ii angajezi in compania ta pot fie sa iti distruga afacerile, fie pot sa ti-o salveze. Importante sunt, asadar, trasaturile dupa care se uita un manager la un candidat care se prezinta la angajare. Cum identifici de la interviu ce abilitati are candidatul…

- Drake este unul dintre cei mai populari artiști din ultimii ani, avand milioane de fani in intreaga lume. Despre el mai sunt insa și lucruri pe care doar cei mai infocați fani le știu, pe care le redam in randurile urmatoare. A batut un record la American Music Awards – In 2016, Drake a... View Article

- Drake este unul dintre cei mai populari artiști din ultimii ani, avand milioane de fani in intreaga lume. Despre el mai sunt insa și lucruri pe care doar cei mai infocați fani le știu, pe care le redam in randurile urmatoare. A batut un record la American Music Awards – In 2016, Drake a... View Article

- Atunci cand intrebi medicii stomatologi despre cel mai bun tratament pentru dintii lipsa, cu totii ofera un singur raspuns: cel cu implanturi dentare! Unanimitatea este explicata prin numeroasele beneficii pe care le aduce o astfel de interventie si pe care merita sa le cunoasca fiecare persoana ce…

- Implanturile dentare funcționeaza ca și dinții naturali, necesitand aceeași ingrijire atenta, informeaza Clinica dentara One Smile din Pitești. Ingrijirea atenta presupune: Curațarea profesionala a dinților de doua ori pe an pentru inlaturarea tartrului și a petelor. Periajul dentar efectuat de doua…