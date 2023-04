Stiri pe aceeasi tema

- Mulți romani absolvenți ai universitaților cu specializare in Drept aleg cariere in magistratura, dar cei mai mulți aleg sa devina avocați.In cel de-al doilea caz, veniturile provin exclusiv din onorariile platite de clienți.Venitul unui avocat, in BucureștiDaca se spune ca niciodata nu s-a murit de…

- Multi pariori ar dori sa stie cum sa procedeze ca sa aiba un bilant pozitiv la cota 2 zilnica. Intrebarea nu este, insa, ce ar trebui sa faca, ci cum ar trebui sa fie pentru a deveni pariori de succes. Unele calitati ale jucatorilor carora le merge bine la pariuri sportive sunt innascute, dar cele mai…

- Cetațenii Republicii Moldova continua s-o susțina pe Maia Sandu, care ar caștiga din nou alegerile prezidențiale, releva un sondaj de opinie ale carui rezultate au fost prezentate, la data de 27 februarie 2023, la Chișinau. Cel mai recent sondaj de opinie realizat in Republica Moldova a fost intocmit…

- (P) Pariurile sportive sunt o activitate populara și captivanta pentru mulți oameni din intreaga lume. In timp ce unii pariaza doar pentru distracție și pentru a-și testa cunoștințele despre sport, alții pariaza pentru a caștiga bani pe synergy-casino-ro. Indiferent de motivul pentru care pariați,…

- Folosirea de strategii diferite la pariurile sportive poate ajuta pariorii sa ia decizii mai bune si sa si gestioneze banii intr un mod mai eficient. De exemplu, o strategie de pariere poate ajuta un parior sa identifice oportunitati de pariere mai valoroase si sa evite pariurile riscante sau nefondate.…

- Conținut oferit de: Partener extern. Pariurile sportive online iau tot mai mare amploare, e un trend la moda nu doar in Romania, cat și in plan internațional. De ceva vreme, pariori aproape ca au abandonat sa-și mai faca un cont de acordare a pariurilor sportive și s-au reorientat spre mediul online. Pana…

- Daca ești un jucator pasionat al pariurilor sportive sau pur și simplu iți plac anumite sporturi și ai observat ca pronosticurile tale s-au adeverit de foarte multe ori, ai gasit articolul potrivit care sa iți confirme sau sa te informeze cu privire la aceasta activitate palpitanta, ce iți poate aduce…

- Pariurile sportive sunt o activitate extrem de des intalnita in randurile barbaților, cu preponderența, mai cu seama a iubitorilor de fotbal. Un site de incredere in care iți poți desfașura activitatea este globusbet.com, creat special pentru pasionații de adrenalina și strategie. Acest site iți ofera…