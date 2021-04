Stiri pe aceeasi tema

- In Q4 2020 avem o cota de piața de 50%, cu aproximativ 3 procente creștere fața de aceeași perioada a anului precedentTiberiu Dobre connect: Care este cota de piața a companiei pe piața din Romania? Cate smartphone-uri a livrat Samsung in 2020? Tiberiu Dobre: Conform ultimelor rezultate, compania se…

- Industria smartphone-urilor reprezinta unul dintre cele mai dinamice segmente de piața, prin prisma inovațiilor constante și a tehnologiei care progreseaza intr-un ritm rapid și susținut. In acest numar al revistei am facut o radiografie a celor mai importante telefoane lansate la inceputul lui 2021…

- Tehnologia 5G devine din ce in ce mai prezenta in viețile tuturor, iar acoperirea acesteia se intinde de la an la an. Daca la inceput doar Bucureștiul se bucura de disponibilitatea 5G prin intermediul operatorilor de telefonie, aceștia au extins semnalul și in cele mai mari orașe ale țarii. Chiar daca…

- Am denumit Samsung Galaxy S21 Ultra in review-ul recent drept cel mai bun smartphone cu Android, dar dupa 6 luni de utilizare am concluzionat ca S20 Ultra are tot ce ți-ai putea dori de la un smartphone . Un an mai tarziu, nu aș avea motive reale pentru un upgrade, dar cu toate astea, S21 Ultra are…

- La inceputul acestei luni, un sondaj national organizat de CBOS arata in mod foarte clar ca perceptiile politice ale electoratului sunt pe cale sa se schimbe in profunzime, cu doar 30% dintre repondenti apreciind ca situatia in tara este una buna si, atentie, 54% spun ca situatia este proasta - asa…

- Ne-am obișnuit cu testele de durabilitate JerryRig de-a lungul anilor ca masurare a calitații smartphone-urilor. Cele mai recente telefoane trec de obicei testul fara probleme vizibile, dar nu a fost cazul cu noul ROG Phone 5 de la Asus. In timp ce are construcția standard din sticla și metal, dispozitivul…

- 2020 a fost un an total atipic pentru cele mai multe dintre industrii, mai ales la inceputul sau, atunci cand lumea intreaga s-a aflat intr-o perioada de lockdown din cauza pandemiei de COVID-19. Cheltuielile celor mai mulți dintre noi s-au reorientat spre lucruri de care ar fi fost mai mare nevoie,…

- Compania sud-coreeana a avut in vedere intotdeauna sa marcheze fiecare nevoie a fanilor Samsung, astfel ca a lansat cel mai ieftin smartphone 5G din familia Samsung. Este vorba despre Samsung Galaxy A32 5G, care va fi disponibil in Europa incepand cu 12 februarie, iar prețul acestuia va incepe de la…