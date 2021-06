(P) Cel mai aşteptat eveniment de modă al verii: Summer Fashion Gala 2021 la Veranda Mall Industria creativa are un motiv de bucurie. Intr-o perioada in care multe industrii inca sunt afectate de pandemie, Summer Fashion Gala face un pas spre normalitate și anunța urmatoarea destinație: Veranda Mall. Pe 23 Iunie 2021, incepand cu ora 19:00, Veranda Mall devine gazda Summer Fashion Gala, printr-o gala de moda ce sarbatoreste vara in toata splendoarea ei și unde vom admira colectiile cu tematica cruise ale unora dintre cele mai sonore nume romanești, dar și branduri internaționale: Anna Roman Brand, AMSaragia, Aleha Toncea, Atelier Bolero, Atmosphere Fashion, LC Waikiki, Mexton, Studio… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Industria creativa are un motiv de bucurie. Intr-o perioada in care multe industrii inca sunt afectate de pandemie, Summer Fashion Gala face un pas spre normalitate și anunța urmatoarea destinație: Veranda Mall. Pe 23 Iunie 2021, incepand cu ora 19:00, Veranda Mall devine gazda Summer Fashion Gala,…

- Incepe numaratoarea inversa. Timișoara va fi, in 2023, Capitala Culturala Europeana, dar activitatea TM2023 este in continuare blocata. Cu pandemie sau fara pandemie, asociația nu poate funcționa pentru ca nu are un consiliu director complet. Dominic Fritz merge impreuna cu liderul CJ Timiș la București,…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, trage un semnal de alarma și ii transmite lui Nicușor Dan ca ar trebui sa se ocupe urgent de problema capușelor din Capitala, asta pentru ca peste 100 de copii și adulți s-au prezentat la spital mușcați de capușe. ”Peste 100 de copii și adulți s-au…

- Procurorii DNA au dispus efectuarea urmaririi penale fața de Florian Bodog, senator PSD, la data faptelor avand funcția de ministru al sanatații, pentru savarșirea infracțiunilor de abuz in serviciu, fals intelectual și fals in inscrisuri, a informat Direcția Naționala Anticorupție, marți, 27 aprilie.Motivul…

- Mai puțin de jumatate dintre cei care au trecut prin infecția SARS-CoV-2 mai prezinta anticorpi la 180 de zile de la vindecare, arata un studiu realizat de rețeaua privata Regina Maria, citat de Mediafax . 44% dintre persoanele care au trecut prin infecție au continuat sa prezinte simptome post-vindecare.…

- Dr. Andrei Nadu se alatura Departamentului de Urologie din PONDERAS ACADEMIC HOSPITAL, parte a rețelei de sanatate REGINA MARIA București, 14 aprilie 2021. Dupa 30 de ani de activitate in Israel, țara cu unul dintre cele mai avansate sisteme medicale din lume, unde a devenit pionier al chirurgiei urologice…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca România ar trebui sa adopte modelul francez în ceea ce provește Planul Național de Redresare și Reziliența. Acesta trebuie sa fie prezentat în Parlament, a explicat Ciolacu în urma unei întâlniri cu ambasadorul Franței…

- Camioanele care ies din Romania prin PTF Giurgiu - Ruse (Bulgaria) formeaza cozi de aproximativ opt kilometri pe prima banda de mers a DN 5, Bucuresti - Giurgiu, si au de asteptat 60 de minute la controlul de frontiera. ''Numarul camioanelor care s-au prezentat la iesirea din Romania in ultimele…